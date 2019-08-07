Один из лидеров "Зари" пропустит матч Лиги Европы с "ЦСКА"

Вашему вниманию список игроков, которые отправились в Софию:

Никита Шевченко, Никола Василь, Дмитрий Иванисеня, Игорь Чайковский, Леван Арвеладзе, Джоэль Абу Ханна, Никита Каменюка, Филипп Будковский, Егор Шалфеев, Богдан Леднев, Максим Лунев, Владислав Кабаев, Богдан Михайличенко, Владислав Кочергин, Евгений Чеберко, Александр Тимчик, Назарий Русин, Владлен Юрченко, Виталий Вернидуб, Дмитрий Хомченовский.

Примечательно, что в составе не оказалось полузащитника Артема Громова, который в предыдущем раунде отбора забил сразу три гола в двух матчах с “Будучностью”. Зато в ростер попал арендованный форвард киевского “Динамо” Назарий Русин.

Добавим, сегодняшняя игра стартует в 20:30.