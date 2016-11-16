Один із активістів під час сутички із поліцією у Києві отримав струс мозку, ще чотирьох - затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Під час сутички із правоохоронцями через концерт "Потапа і Насті" одного активіста забрала швидка до реанімаційного відділення з підозрою на закриту черепно-мозкову травму і ще близько 4 осіб затримали. Про це повідомили у ВГО "Сокіл", передає УНН.
"Під час відвідин Київського "Соколу" концерту Патапа і Насті в столиці відбулись сутички з "Беркутом" під Палацом "Україна", внаслідок чого було затримано "правоохоронцями" близько чотирьох активістів. Точна кількість невідома, так як під час бійки приїхала підтримка. Одного із сокільців - друга Єгора - після "спілкування" з беркутівцями швидка забрала до реанімаційного відділення з підозрою на закриту черепно-мозкову травму", - повідомили у "Соколі".
Згодом активісти поінформували, що затримані перебувають у Печерському райвідділку, за адресою вул. Московська, 30.
Наразі, за інформацією ВГО "Сокіл" одного активіста звільнили, а депутатів Київської міської та Верховної рад нарешті впустили всередину.
"Вхід для журналістів досі перекривають люди в чорному без розпізнавальних знаків. У друга Єгора, якого доставили до шпиталю, вже виявили струс мозку, але остаточного висновку лікарів ще немає. Госпіталізація обов'язкова", - повідомили активісти.
Нагадаємо, у Києві через концерт "Потапа і Насті" побилися праві активісти та поліція. Сутички сталися перед палацом “Україна”.
Учасники акції із символікою ВО “Свобода” та “Сокіл” протестували проти проведення концерту. Активісти скандували “Ганьба!” та “Куди ви ведете своїх дітей?”.
У результаті сутички є затримані. Як повідомили виданню правоохоронці, "учасники акції кидали яйця у відвідувачів концерту".
Учасники акції також планують зібратися під райвідділком.