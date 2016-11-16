Один из активистов во время столкновения с полицией в Киеве получил сотрясение мозга, еще четырех - задержали

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Киев • УНН

 • 10970 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Во время столкновения с правоохранителями из-за концерта "Потапа и Насти" одного активиста забрала скорая в реанимационное отделение с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и еще около 4 человек задержали. Об этом сообщили в ВОО "Сокол", передает УНН.

"Во время посещения Киевским " Соколом " концерта Патапа и Насти в столице произошли столкновения с" Беркутом "под Дворцом" Украина ", в результате чего было задержано" правоохранителями " около четырех активистов. Точное количество неизвестно, так как во время драки приехала поддержка. Одного  соколенка - друга Егора - после "общения" с Беркутом скорая забрала в реанимационное отделение с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму ", - сообщили в "Соколе ".

Впоследствии активисты сообщили, что задержанные находятся в Печерском райотделе, по адресу ул. Московская, 30.

Сейчас, по информации ВОО "Сокол" одного активиста освободили, а депутатов Киевского городского совета и Верховной рады наконец впустили внутрь.

"Вход для журналистов до сих пор перекрывают люди в черном без опознавательных знаков. У друга Егора, которого доставили в больницу, уже обнаружили сотрясение мозга, но окончательного заключения врачей еще нет. Госпитализация обязательна", - сообщили активисты.

Напомним, в Киеве из-за концерта "Потапа и Насти" подрались правые активисты и полиция. Столкновения произошли перед дворцом "Украина".

Участники акции с символикой ВО "Свобода" и "Сокол" протестовали против проведения концерта. Активисты скандировали "Позор!" И "Куда вы ведете своих детей?».

В результате столкновения есть задержанные. Как сообщили изданию правоохранители, "участники акции бросали яйца в посетителей концерта".

Участники акции также планируют собраться под райотделом.

Украинские Национальные Новости

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