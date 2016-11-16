Один из активистов во время столкновения с полицией в Киеве получил сотрясение мозга, еще четырех - задержали

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Во время столкновения с правоохранителями из-за концерта "Потапа и Насти" одного активиста забрала скорая в реанимационное отделение с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и еще около 4 человек задержали. Об этом сообщили в ВОО "Сокол", передает УНН.