Одесити зможуть відстежувати автобуси онлайн.

Одеська облдержадміністрація ініціювала проєкт, завдяки якому жителі регіону зможуть відстежувати пересування громадського транспорту онлайн. На всіх автобусах, які курсують у регіоні, встановлено GPS-трекери, що дає змогу моніторити їхній рух за маршрутом, передає УНН із посиланням на Одеську облдержадміністрацію.

Тепер, завдяки сучасним GPS-датчикам, які встановлені на багатьох автобусах, ви можете в реальному часі стежити за пересуванням транспорту. Пара кліків - і ви на правильному шляху - повідомили в ОВА.

В ОВА додали, що пасажири, використовуючи такі додатки, як EasyWay і Google Maps, можуть відслідковувати просування автобусів і обирати зручний маршрут, заощаджуючи час.

"Одеська область уже робить великі кроки в бік інновацій, і ми радо запрошуємо вас скористатися цими новими можливостями - комфортні подорожі чекають на вас!" - резюмували в ОВА.