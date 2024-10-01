Одесситы смогут отслеживать автобусы онлайн.

Одесская облгосадминистрация инициировала проект, благодаря которому жители региона смогут отслеживать передвижения общественного транспорта онлайн. На всех автобусах, которые курсируют в регионе, установлены GPS-трекеры, что позволяет мониторить их движение по маршруту, передает УНН со ссылкой на Одесскую облгосадминистрацию.

Теперь, благодаря современным GPS-датчикам, которые установлены на многих автобусах, вы можете в реальном времени следить за передвижением транспорта. Пара кликов - и вы на правильном пути - сообщили в ОВА.

В ОВА добавили, что пассажиры, используя такие приложения, как EasyWay и Google Maps, могут отслеживать продвижение автобусов и выбирать удобный маршрут, экономя время.

"Одесская область уже делает большие шаги в сторону инноваций, и мы радостно приглашаем вас воспользоваться этими новыми возможностями – комфортные путешествия ждут вас!" - резюмировали в ОВА.