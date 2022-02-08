Одеську музей-квартиру Жванецького відкриють у березні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Першу чергу музею-квартири Михайла Жванецького відкриють до річниці його народження, яка припадає на 6 березня. Як передає УНН з посиланням на пресслужбу Одеської мерії, в даний час завершені всі роботи по зміцненню фундаменту і приміщень 2-поверхової споруди, виконані заміна покрівлі та розводка всіх комунікацій і слабкострумових мереж. Проводяться внутрішні оздоблювальні роботи в приміщеннях другого поверху, після чого будівельники зможуть приступити до відновлення веранди, де любив працювати Михайло Жванецький.
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Крім того, проводиться благоустрій двору: виконані санітарне підрізування дерев і мощення плитки. Незабаром тут з'явиться діюча водозабірна колонка, як це було прийнято в одеських двориках в старі часи. Таку ініціативу висунули учасники реалізації проекту і місцеві жителі.
"У музеї буде відновлена обстановка 30-річної давності, коли тут жив і працював наш земляк. Завершення першого етапу реалізації проекту заплановано на день народження Михайла Жванецького", - розповів Геннадій Труханов.
На другому етапі буде проведена обробка приміщень першого поверху, де планується створити сувенірний магазин.
Рішення про створення комунальної установи "Одеський муніципальний музей-квартира Михайла Жванецького" було прийнято 28 липня 2021 року. Роботи з капітального ремонту споруди ведуться на позабюджетні кошти.
Додамо
Михайло Михайлович Жванецький - письменник-сатирик, народний артист України, протягом багатьох років був президентом Всесвітнього клубу одеситів. Народився в Одесі 6 березня 1934 року. Рішенням сесії Одеської міської ради від 21 лютого 1997 року Михайлу Михайловичу Жванецькому за великий особистий внесок у розвиток культури, громадського та благодійного життя міста присвоєно звання "Почесний громадянин міста Одеси".
Михайло Жванецький помер 6 листопада 2020 року у віці 86 років.