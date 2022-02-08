Одесскую музей-квартиру Жванецкого откроют в марте

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Первую очередь музея-квартиры Михаила Жванецкого откроют к годовщине его рождения, которая приходится на 6 марта. Как передает УНН со ссылкой на пресс-службу Одесской мэрии, в настоящее время завершены все работы по укреплению фундамента и помещений 2-этажного сооружения, выполнены замена кровли и разводка всех коммуникаций и слаботочных сетей. Проводятся внутренние отделочные работы в помещениях второго этажа, после чего строители смогут приступить к восстановлению веранды, где любил работать Михаил Жванецкий.