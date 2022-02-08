Одесскую музей-квартиру Жванецкого откроют в марте
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Первую очередь музея-квартиры Михаила Жванецкого откроют к годовщине его рождения, которая приходится на 6 марта. Как передает УНН со ссылкой на пресс-службу Одесской мэрии, в настоящее время завершены все работы по укреплению фундамента и помещений 2-этажного сооружения, выполнены замена кровли и разводка всех коммуникаций и слаботочных сетей. Проводятся внутренние отделочные работы в помещениях второго этажа, после чего строители смогут приступить к восстановлению веранды, где любил работать Михаил Жванецкий.
Детали
Кроме того, проводится благоустройство двора: выполнены санитарная подрезка деревьев и мощение плитки. В скором времени здесь появится действующая водозаборная колонка, как это было принято в одесских двориках в старые времена. Такую инициативу выдвинули участники реализации проекта и местные жители.
"В музее будет восстановлена обстановка 30-летней давности, когда здесь жил и работал наш земляк. Завершение первого этапа реализации проекта запланировано на день рождения Михаила Жванецкого", - рассказал Геннадий Труханов.
На втором этапе будет проведена отделка помещений первого этажа, где планируется создать сувенирный магазин.
Решение о создании Коммунального учреждения "Одесский муниципальный музей-квартира Михаила Жванецкого" было принято 28 июля 2021 года. Работы по капитальному ремонту сооружения ведутся за внебюджетные средства.
Добавим
Михаил Михайлович Жванецкий - писатель-сатирик, народный артист Украины, на протяжении многих лет был президентом Всемирного клуба одесситов. Родился в Одессе 6 марта 1934 года. Решением сессии Одесского городского совета от 21 февраля 1997 года Михаилу Михайловичу Жванецкому за большой личный вклад в развитие культуры, общественной и благотворительной жизни города присвоено звание "Почетный гражданин города Одессы".
Михаил Жванецкий умер 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет.