Одеський суддя вимагав дві тис. дол. за позитивне рішення суду
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Суддю одного з місцевих судів Одеси та адвоката, які вимагали дві тисячі доларів хабара, викрили спіробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Зловмисники вимагали хабар за ухвалу про обрання запобіжного заходу на користь обвинуваченої особи.
Розпочато слідчі дії у рамках кримінального провадження за ст.328 та ст.368 Кримінального кодексу України.
Наразі тривають обшуки. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу стосовно правопорушників.