Одесский судья требовал две тыс. долл. за положительное решение суда
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Судью одного из местных судов Одессы и адвоката, которые требовали две тысячи долларов взятки, разоблачили сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Злоумышленники требовали взятку за решение об избрании меры пресечения в пользу обвиняемого.
Начаты следственные действия в рамках уголовного производства по ст.328 и ст.368 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжаются обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителей.