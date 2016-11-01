Одесский судья требовал две тыс. долл. за положительное решение суда

Злоумышленники требовали взятку за решение об избрании меры пресечения в пользу обвиняемого.

Начаты следственные действия в рамках уголовного производства по ст.328 и ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителей.