Одеські рятувальники ліквідували пожежу в ангарі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Сьогодні, 26 січня, в одеському ангарі сталась пожежа. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Одеської області.
Так, 26 січня о 10:29 до рятувальників надійшло повідомлення, що на 20-му км Старокиївського шосе в ангарі сталася пожежа. О 10:39 до місця події прибуло перше пожежно-рятувальне відділення, яке встановило, що в складському приміщенні відкритим полум’ям горять шини від вантажних автомобілів на загальній площі 150 кв. м.
Об 11:00 вогнеборці локалізували пожежу, а о 12:02 – ліквідували. Причина загорання встановлюється.