Одесские спасатели ликвидировали пожар в ангаре

Так, 26 января в 10:29 к спасателям поступило сообщение, что на 20-м км Старокиевского шоссе в ангаре произошел пожар. В 10:39 на место происшествия прибыло первое пожарно-спасательное отделение, которое установило, что в складском помещении открытым пламенем горят шины от грузовых автомобилей на общей площади 150 кв. м.

В 11:00 пожарные локализовали пожар, а в 12:02 - ликвидировали. Причина возгорания устанавливается.