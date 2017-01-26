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Одесские спасатели ликвидировали пожар в ангаре

Одесские спасатели ликвидировали пожар в ангаре

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 января. УНН. Сегодня, 26 января, в одесском ангаре произошел пожар. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Одесской области.

Так, 26 января в 10:29 к спасателям поступило сообщение, что на 20-м км Старокиевского шоссе в ангаре произошел пожар. В 10:39 на место происшествия прибыло первое пожарно-спасательное отделение, которое установило, что в складском помещении открытым пламенем горят шины от грузовых автомобилей на общей площади 150 кв. м.

В 11:00 пожарные локализовали пожар, а в 12:02 - ликвидировали. Причина возгорания устанавливается.

 

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