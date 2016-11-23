Одеська поліція демонтувала два нелегальних АГЗП

В ході проведення оперативно-профілактичних заходів в сфері економічної діяльності було виявлено, що 2 АГЗП на трасах “Одеса — Київ” і “Одеса-Кишинів” (в районі с. Степове Роздільнянського району), де проходила нелегальна реалізація скрапленого газу.

На підставі постанови суду, поліцейськими був здійснений демонтаж обладнання загальною вартістю 500 тис. грн і вилучено ємності зі зрідженим газом на суму понад 150 тис. грн.

Фізична особа-підприємець, від імені якої здійснювалася незаконна діяльність, припинила функціонування ще в квітні цього року.

За даними фактами відкриті провадження за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними експертів, в Україні не обліковується чверть ринку пального, бо це — контрабандний ресурс.

Також нагадаємо, причини розквіту нелегального ринку пального експерти вбачають в існування роздрібного акцизу, який не адмініструється належним чином.

З метою боротьби з нелегальним ринком, оператори вкотре закликали уряд поставити крапку у питанні об’єднання акцизів на пальне. І навіть запропонували метод розрахунку об’єднаного податку поміж місцевими бюджетами.