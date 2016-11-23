Одесская полиция демонтировала два нелегальных АГЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В результате оперативно-профилактических мероприятий Одесская полиция прекратила продажу газа на 2-х нелегальных АГЗС. Об этом сообщает пресс-служба Одесской нацполиции передает УНН.
В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в сфере экономической деятельности было выявлено 2 АГЗП на трассах "Одесса - Киев" и "Одесса-Кишинев" (в районе с. Степное Раздельнянского района), где проходила нелегальная реализация сжиженного газа.
На основании постановления суда, полицейскими был осуществлен демонтаж оборудования общей стоимостью 500 тыс. грн и изъято емкости со сжиженным газом на сумму свыше 150 тыс. грн.
Физическое лицо-предприниматель, от имени которого осуществлялась незаконная деятельность, прекратил функционирование еще в апреле этого года.
По данным фактам открыты производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, как сообщал УНН, по данным экспертов, в Украине не учитывается четверть рынка горючего, потому что это - контрабандный ресурс .
Также напомним, причины расцвета нелегального рынка горючего эксперты видят в существование розничного акциза, не администрируется должным образом.
В целях борьбы с нелегальным рынком, операторы в очередной раз призвали правительство поставить точку в вопросе объединения акцизов на горючее . И даже предложили метод расчета объединенного налога между местными бюджетами.