Одеситів попросили приносити новорічні ялинки до зоопарку
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 3 січня. УНН. Одеситів просять не викидати новорічні ялинки, а приносити їх до зоопарку, де стартував збір новорічної хвої. Про це повідомляє кореспондент УНН.
В зоопарку дерева перетворюють на тирсу, яку в подальшому використовують для утеплення вольєрів, а деякі сорти хвої використовують як корм для тварин.
“Муфлони, козулі, олені їдять голки. Але більшу частину ми дробимо і робимо присипку для вольєрів копитних і хижаків — вовків, тигрів. Виходить сухо і тепло”, — сказав директор зоопарку Ігор Беляков.
Здавати можна і пожовклі хвойні.
Збір новорічних ялинок розпочався ще 31 грудня: продавці хвої звезли до зоопарку ті ялинки, які не вдалося продати.