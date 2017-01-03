Одеситів попросили приносити новорічні ялинки до зоопарку

В зоопарку дерева перетворюють на тирсу, яку в подальшому використовують для утеплення вольєрів, а деякі сорти хвої використовують як корм для тварин.

“Муфлони, козулі, олені їдять голки. Але більшу частину ми дробимо і робимо присипку для вольєрів копитних і хижаків — вовків, тигрів. Виходить сухо і тепло”, — сказав директор зоопарку Ігор Беляков.

Здавати можна і пожовклі хвойні.

Збір новорічних ялинок розпочався ще 31 грудня: продавці хвої звезли до зоопарку ті ялинки, які не вдалося продати.