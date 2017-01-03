Одесситов попросили приносить новогодние елки в зоопарк
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 3 января. УНН. Одесситов просят не выбрасывать новогодние елки, а приносить их в зоопарк, где стартовал сбор новогодней хвои. Об этом сообщает корреспондент УНН.
В зоопарке дерева превращают в опилки, которые в дальнейшем используют для утепления вольеров, а некоторые сорта хвои используют как корм для животных.
"Муфлоны, косули, олени едят иглы. Но большую часть мы дробим и делаем присыпку для вольеров копытных и хищников - волков, тигров. Получается сухо и тепло ", - сказал директор зоопарка Игорь Беляков.
Сдавать можно и пожелтевшие хвойные.
Сбор новогодних елок начался еще 31 декабря: продавцы хвои свезли в зоопарк те елки, которые не удалось продать.