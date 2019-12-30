Очільники Пентагону і Держдепу виступали проти заморозки військової допомоги Україні

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Глава Пентагону Марк Еспер, держсекретар Майкл Помпео, а також колишній помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон виступали проти рішення глави американської адміністрації Дональда Трампа про блокування військової допомоги Україні. Про це повідомила в неділю газета The New York Times, журналістам якої вдалося поспілкуватися з кількома колишніми і діючими співробітниками адміністрації та іншими офіційними особами, передає УНН.