Очільники Пентагону і Держдепу виступали проти заморозки військової допомоги Україні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Глава Пентагону Марк Еспер, держсекретар Майкл Помпео, а також колишній помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон виступали проти рішення глави американської адміністрації Дональда Трампа про блокування військової допомоги Україні. Про це повідомила в неділю газета The New York Times, журналістам якої вдалося поспілкуватися з кількома колишніми і діючими співробітниками адміністрації та іншими офіційними особами, передає УНН.

За інформацією газети, в кінці серпня поточного року Еспер, Помпео і Болтон взяли участь у зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті, про яку раніше не було відомо. Джерела видання стверджують, що в ході зустрічі вони марно намагалися переконати американського лідера відмовитися від рішення про замороження військової допомоги Києву. За словами співрозмовників журналістів газети, співробітники адміністрації вважали, що “надання допомоги було в інтересах Сполучених Штатів”.

Газета підкреслює, що суперечка щодо надання допомоги Україні породила розбіжності серед високопоставлених членів адміністрації американського президента. Так, вказує The New York Times, тиску піддався виконуючий обов’язки керівника апарату Білого дому Мік Малвені, який виступав на боці Трампа і “став основним каналом передачі вимог Трампа про замороження допомоги”.

У Сполучених Штатах вибухнув великий скандал навколо телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, що відбулась 25 липня. Скарга неназваного співробітника американської розвідки на зміст бесіди стала в підсумку приводом для початку процедури імпічменту щодо глави американської адміністрації. 

Демократ Байден зараз є найбільш імовірним суперником Трампа на майбутніх в листопаді 2020 року президентських виборах. Тому, на думку демократів, Трамп, чинячи тиск на Зеленського, по суті, прагнув заручитися підтримкою Києва у внутрішньополітичній боротьбі.

Нагадаємо, минулого тижня з’явилися нові документи, що розкривають деталі про припинення США допомоги Україні.

Палата представників затвердила 18 грудня обвинувальний висновок у відношенні Трампа, що складається з двох статей: зловживання владою і перешкоджання Конгресу. Тим самим нижня палата американського парламенту оголосила імпічмент Дональду Трампу. За підтримку першого пункту тоді проголосували 230 законодавців, проти висловилися 197, в тому числі двоє демократів, ще один утримався. За другу статтю було віддано 229 голосів, проти виступили 198 конгресменів, серед яких троє членів Демократичної партії, ще один законодавець також утримався.

Тепер висновок-обвинувачення буде переданий в Сенат, де процедура перетвориться в судовий процес. Керувати ним буде голова Верховного суду США. Палата представників на такому процесі фактично виступає стороною обвинувачення, а сенатори виконують функції присяжних.

Щоб імпічмент був оголошений, необхідно не менше двох третин голосів сенаторів (не менше 67). З цієї причини при поточному складі Сенату ймовірність голосування на користь імпічменту фактично зводиться до нуля. З початку поточного року республіканці займають у верхній палаті Конгресу 53 місця з 100.

У свою чергу, наразі демократи підтримують відстрочку передачі статей звинувачення Трампа в Сенат.

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