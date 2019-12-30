Руководители Пентагона и Госдепа выступали против заморозки военной помощи Украине

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Глава Пентагона Марк Эспер, госсекретарь Майкл Помпео, а также бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступали против решения главы американской администрации Дональда Трампа о блокировании военной помощи Украине. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times, журналистам которой удалось пообщаться с несколькими бывшими и действующими сотрудниками администрации и другими официальными лицами, передает УНН.

По информации газеты, в конце августа текущего года Эспер, Помпео и Болтон приняли участие во встрече с Трампом в Овальном кабинете, о которой ранее не было известно. Источники издания утверждают, что в ходе встречи они тщетно пытались убедить американского лидера отказаться от решения о замораживании военной помощи Киеву. По словам собеседников журналистов газеты, сотрудники администрации считали, что “предоставление помощи было в интересах Соединенных Штатов”.

Газета подчеркивает, что спор о предоставлении помощи Украине породил разногласия среди высокопоставленных членов администрации американского президента. Так, указывает The New York Times, давлению подвергся исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвени, который выступал на стороне Трампа и “стал основным каналом передачи требований Трампа о замораживании помощи”.

В Соединенных Штатах разразился крупный скандал вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. Жалоба неназванного сотрудника американской разведки на содержание беседы стала в итоге поводом для начала процедуры импичмента главы американской администрации.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре 2020 президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.

На прошлой неделе появились новые документы, раскрывающие детали о прекращении США помощи Украине.

Палата представителей утвердила 18 декабря обвинительное заключение в отношении Трампа, состоящий из двух статей: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу. Тем самым нижняя палата американского парламента объявила импичмент Дональду Трампу. За поддержку первого пункта тогда проголосовали 230 законодателей, против высказались 197, в том числе двое демократов, еще один воздержался. За вторую статью было отдано 229 голосов, против выступили 198 конгрессменов, среди которых трое членов Демократической партии, еще один законодатель также воздержался.

Теперь вывод-обвинение будет передан в Сенат, где процедура превратится в судебный процесс. Управлять им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют функции присяжных.

Чтобы импичмент был объявлен, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

В свою очередь, пока демократы поддерживают отсрочку передачи статей обвинения Трампа в Сенат.

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