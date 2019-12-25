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Очільник УГКЦ: ми не шукаємо якогось визнання з боку Римо-католицької церкви

Очільник УГКЦ: ми не шукаємо якогось визнання з боку Римо-католицької церкви

Київ • УНН

 • 14936 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Українська греко-католицька церква не шукає визнання з боку Римо-католицької церкви, заявив очільник УГКЦ Святослав (Шевчук) в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.

“Найперше хочу підкреслити, що ми не є частиною Римо-католицької церкви. І ми не шукаємо якогось визнання з боку Римо-католицької церкви. Ми є помісною церквою свого права. Коли йдеться про патріаршу гідність, мова йде не про титул, не про „шапку“, йдеться про механізми організації церковного життя. І ось на тій останній зустрічі, яку ми мали зі Святішим отцем в липні цього року, ми якраз і говорили про механізми організації нашої церкви”, — сказав отець Святослав.

За його словами, папа Римський Франциск та Римська курія “абсолютно готові допомогти главі УГКЦ ефективно розвивати нашу церкву на всіх континентах світу”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Папа Римський у привітанні до Різдва згадав конфлікт на сході України

У липні вперше відбулася дводенна зустріч папи Римського із проводом УГКЦ. За даними преси, однією із провідних мала бути тема про визнання статусу патріархату УГКЦ. Як зауважував голова Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук), вони просять папу про це на кожній зустрічі.

Нагадаємо, Епіфаній привітав українців, які сьогодні святкують Різдво.

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