Глава УГКЦ: мы не ищем какого-то признания со стороны Римско-католической церкви

“Прежде всего хочу подчеркнуть, что мы не являемся частью Римско-католической церкви. И мы не ищем какого-то признания со стороны Римско-католической церкви. Мы поместной церковью своего права. Когда речь идет о патриаршем достоинстве, речь идет не о титуле, не о „шапке“, говорится о механизмах организации церковной жизни. И вот на той последней встрече, которую мы имели со Святейшим отцом в июле этого года, мы как раз и говорили о механизмах организации нашей церкви”, — сказал отец Святослав.

По его словам, папа Римский Франциск и Римская курия “абсолютно готовы помочь главе УГКЦ эффективно развивать нашу церковь на всех континентах мира”.

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В июле впервые состоялась двухдневная встреча папы Римского с руководством УГКЦ. По данным прессы, одной из ведущих должна была быть тема о признании статуса патриархата УГКЦ. Как отмечал глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук), они просят папу об этом на каждой встрече.

Напомним, Епифаний поздравил украинский, которые сегодня празднуют Рождество.