Очільник Мін'юсту нагадав, що в СІЗО є комфортні камери на тлі останніх корупційних скандалів чиновників
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Глава Мінюсту Денис Малюська на фоні останніх корупційних скандалів чиновників та анонсованих владою «посадок» нагадав, що у СІЗО можна сидіти у комфортній камері, але за гроші, передає УНН з посиланням на допис очільника Міністерства юстиції України в Facebook.
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"Ми (законодавча і виконавча гілки влади) до цього готувались задовго до того, як це стало мейнстримом", — написав Малюська.
Глава Мінюсту виклав спільну світлину зі спікером ВР Русланом Стефанчуком з оновленої платної камери СІЗО. Денис Малюська нагадав, що сплатити за платну камеру у СІЗО можна на сайті онлайн будинку юстиції, додавши у коментарях відповідне посилання. Також він зазначив про те, що подарунковий сертифікат теж є у продажу.