Очільник Мін'юсту нагадав, що в СІЗО є комфортні камери на тлі останніх корупційних скандалів чиновників

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"Ми (законодавча і виконавча гілки влади) до цього готувались задовго до того, як це стало мейнстримом", — написав Малюська.

Глава Мінюсту виклав спільну світлину зі спікером ВР Русланом Стефанчуком з оновленої платної камери СІЗО. Денис Малюська нагадав, що сплатити за платну камеру у СІЗО можна на сайті онлайн будинку юстиції, додавши у коментарях відповідне посилання. Також він зазначив про те, що подарунковий сертифікат теж є у продажу.