Глава Минюста напомнил, что в СИЗО есть комфортные камеры на фоне последних коррупционных скандалов чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Глава Минюста Денис Малюська на фоне последних коррупционных скандалов чиновников и анонсированных властью «посадок» напомнил, что в СИЗО можно сидеть в комфортной камере, но за деньги, передает УНН со ссылкой на сообщение главы Министерства юстиции Украины в Facebook.
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"Мы (законодательная и исполнительная ветви власти) к этому готовились задолго до того, как это стало мейнстримом", — написал Малюська.
Глава Минюста выложил совместную фотографию со спикером ВР Русланом Стефанчуком из обновленной платной камеры СИЗО. Денис Малюська напомнил, что оплатить платную камеру в СИЗО можно на сайте онлайн дома юстиции, добавив в комментариях соответствующую ссылку. Также он отметил о том, что подарочный сертификат тоже есть в продаже.