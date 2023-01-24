Глава Минюста напомнил, что в СИЗО есть комфортные камеры на фоне последних коррупционных скандалов чиновников

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"Мы (законодательная и исполнительная ветви власти) к этому готовились задолго до того, как это стало мейнстримом", — написал Малюська.

Глава Минюста выложил совместную фотографию со спикером ВР Русланом Стефанчуком из обновленной платной камеры СИЗО. Денис Малюська напомнил, что оплатить платную камеру в СИЗО можно на сайте онлайн дома юстиции, добавив в комментариях соответствующую ссылку. Также он отметил о том, что подарочный сертификат тоже есть в продаже.