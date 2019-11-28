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Очільник Мінінфраструктури розповів з ким в першу чергу Україна буде розвивати річкові перевезення

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Україна після прийняття законодавства розпочне налагодження річне сполучення із Білоруссю. Про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій в етері ток-шоу “Право на владу”, передає УНН.

“По річках в першу чергу, після того як буде прийнятий закон, ми будемо сполучення з Білоруссю розвивати”, — сказав Криклій.

Він додав, що очікується, що Верховна Рада прийме законопроект про ринок річних перевезень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Криклій анонсував трикратний ріст річкових перевезень

Раніше очільник мінінфраструктури заявив, що Україна показує хорошу динаміку розвитку авіації серед країн Європи.

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