Очільник Мінінфраструктури розповів з ким в першу чергу Україна буде розвивати річкові перевезення
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Україна після прийняття законодавства розпочне налагодження річне сполучення із Білоруссю. Про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій в етері ток-шоу “Право на владу”, передає УНН.
“По річках в першу чергу, після того як буде прийнятий закон, ми будемо сполучення з Білоруссю розвивати”, — сказав Криклій.
Він додав, що очікується, що Верховна Рада прийме законопроект про ринок річних перевезень.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Криклій анонсував трикратний ріст річкових перевезень
Раніше очільник мінінфраструктури заявив, що Україна показує хорошу динаміку розвитку авіації серед країн Європи.