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Криклій заявив про хорошу динаміку розвитку авіації в Україні

Криклій заявив про хорошу динаміку розвитку авіації в Україні

Київ • УНН

 • 15962 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Україна показує хорошу динаміку розвитку авіації серед країн Європи. Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook, передає УНН.

"Україна демонструє один з найбільших показників динаміки розвитку авіації серед країн Європи", - вказав Криклій.

Для прикладу міністр навів статистику щодо аеропорту "Львів", що за цей рік прийняв уже 2 млн пасажирів - ріст за рік сягнув понад 25%.

Додамо, за даними Украероруху, за обсягами повітряного руху за 10 місяців цього року Україна не досягла рівня найуспішнішого для підприємства 2013 року: позитивна динаміка спостерігається лише на міжнародних рейсах, основне падіння - за транзитними потоками.

Українські Національні Новини

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