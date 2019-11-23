Криклій заявив про хорошу динаміку розвитку авіації в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Україна показує хорошу динаміку розвитку авіації серед країн Європи. Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook, передає УНН.
"Україна демонструє один з найбільших показників динаміки розвитку авіації серед країн Європи", - вказав Криклій.
Для прикладу міністр навів статистику щодо аеропорту "Львів", що за цей рік прийняв уже 2 млн пасажирів - ріст за рік сягнув понад 25%.
Додамо, за даними Украероруху, за обсягами повітряного руху за 10 місяців цього року Україна не досягла рівня найуспішнішого для підприємства 2013 року: позитивна динаміка спостерігається лише на міжнародних рейсах, основне падіння - за транзитними потоками.