Криклий заявил о хорошей динамике развития авиации в Украине

"Украина демонстрирует один из самых высоких показателей динамики развития авиации среди стран Европы", - отметил Криклий.

Как пример министр привел статистику по аэропорту "Львов", что за этот год принял уже 2 млн пассажиров - рост за год составил более 25%.

Добавим, по данным Украэроруха, по объемам воздушного движения за 10 месяцев этого года Украина не достигла уровня самого успешного для предприятия 2013 года: положительная динамика наблюдается только на международных рейсах, основное падение - по транзитным потокам.