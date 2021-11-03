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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Очікуйте дощі та до +20 тепла: синоптики дали прогноз до кінця тижня

Київ • УНН

 • 30586 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. В Україні до кінця тижня утримається тепла хоч і дощова погода. Лише у Карпатах можливий дощ зі снігом. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Очікуйте дощі та до +20 тепла: синоптики дали прогноз до кінця тижня

Прогноз погоди на 4 листопада

У цей день, за даними синоптиків, буде хмарно з проясненнями.

Без опадів, лише в Закарпатській, вдень і у Львівській, Волинській та Рівненській областях невеликий дощ.

Вночі та вранці на більшій частині території країни туман.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у південних та східних областях 5-10°; вдень 10-15°, на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни до 18°.

Прогноз погоди на 5-6 листопада

Хмарно проясненнями.

У західних і північних, 6 листопада також в центральних областях місцями невеликий дощ (6 листопада в Карпатах з мокрим снігом), на решті території (вночі 5 листопада і в північних областях) без опадів.

Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, 6 листопада у західних, північних та східних областях 1-6° тепла; вдень 13-18° (5 листопада на півдні країни подекуди 20°), у західних областях, 6 листопада в Україні, крім півдня, 8-13°.

Прогноз погоди на 7-8 листопада

Без опадів, лише 8 листопада у західних та північних областях часом невеликі дощі, в Карпатах з мокрим снігом.
Температура вночі 0-6° тепла, вдень 6-12°; у південній частині вночі 4-10° тепла, вдень 10-16°.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екстремальна зміна клімату спонукає ООН фінансувати прогнозування погоди

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