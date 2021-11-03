Екстремальна зміна клімату спонукає ООН фінансувати прогнозування погоди

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 39779 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 68037 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 67331 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 69982 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 80943 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 63305 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 60727 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 130534 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83452 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 235286 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
78%
Популярнi новини

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 13511 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 29371 перегляди

Шмигаль назвав "червоні лінії" України в переговорах зі США щодо угоди про надра

9 квітня, 18:08 • 9530 перегляди

Зеленський про засідання "Рамштайн": пріорітет - ППО, передусім проти балістики

9 квітня, 18:14 • 11994 перегляди

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 12902 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 98667 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 130529 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 235284 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 410592 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 401913 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 18532 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 24570 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 25384 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 27214 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 77484 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Екстремальна зміна клімату спонукає ООН фінансувати прогнозування погоди

Київ • УНН

 • 12984 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Оскільки, зміна клімату викликає смертельні хвилі тепла, посухи та повені, агентства ООН у середу представлять плани фінансування для покращення прогнозів погоди у вразливих країнах. Про це інформує УНН з посиланням на агенство Reuters.

Екстремальна зміна клімату спонукає ООН фінансувати прогнозування погоди

Деталі

Ініціатива, оголошена на саміті ООН з клімату в Глазго, спрямована на заповнення прогалин у моніторингу погоди та зборі даних, щоб країни, що розвиваються, могли краще підготуватися до можливих стихійних лих, викликаних зміною клімату.

Протягом наступного десятиліття організатори Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) ООН планують активізувати моніторинг погоди у 75 малих острівних державах та найменш розвинених країнах, які мало що зробили для того, щоб викликати кліматичну кризу, але зіткнулися з найбільшими та найдорожчими наслідками.

"У нас є серйозні прогалини в даних у наших системах спостережень в Африці, Карибському басейні та островах Тихого океану, а також у деяких частинах Латинської Америки", - повідомив Генеральний секретар ВМО Петтері Таалас.

Поліпшення прогнозів дощів може, наприклад, допомогти фермерам керувати своїми полями, громадам керувати водними ресурсами чи уряду планувати імпорт продовольства, коли врожайність, ймовірно, знизиться. Вони також можуть дозволити громадам підготуватися до можливої ​​повені.

Нова ініціатива, що отримала назву "Механізм фінансування систематичних спостережень", підпадає під глобальні плани виділення 100 мільярдів доларів на рік на кліматичне фінансування біднішим країнам.

Нездатність багатих країн досягти цієї мети на 2020 рік викликала широку критику у Глазго. У вівторок посланець США з клімату Джон Керрі заявив, що світ може досягти цієї мети до 2022 року.

Очікується, що в середу будуть оголошені додаткові подробиці щодо проекту фінансування, який очолює СМО, Програма розвитку ООН та Програма ООН з навколишнього середовища.

Доповнення

Дані радіозондів, які, на відміну від супутникових, збираються на різних атмосферних висотах, є однією з найважливіших даних як для прогнозів погоди, так і для моделювання клімату.

Мадагаскар, розташований біля південно-східного узбережжя Африки, цього року постраждав від жахливого голоду, який, на думку вчених, спричинений посухою через зміну клімату.

Згідно з Глобальним вуглецевим проектом, більше мільйона людей на острові стикаються з голодом у країні, на частку якої припадає менше 0,01% викидів вуглекислого газу, що викликають глобальне потепління.

За даними ВМО, у світі за останні 50 років кількість стихійних лих, пов'язаних із погодою, збільшилася вп'ятеро. Понад 91% пов'язаних смертей сталися в країнах, що розвиваються.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.76
Bitcoin
$82,201.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,135.91
Ethereum
$1,632.93