Екстремальна зміна клімату спонукає ООН фінансувати прогнозування погоди
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Оскільки, зміна клімату викликає смертельні хвилі тепла, посухи та повені, агентства ООН у середу представлять плани фінансування для покращення прогнозів погоди у вразливих країнах. Про це інформує УНН з посиланням на агенство Reuters.
Деталі
Ініціатива, оголошена на саміті ООН з клімату в Глазго, спрямована на заповнення прогалин у моніторингу погоди та зборі даних, щоб країни, що розвиваються, могли краще підготуватися до можливих стихійних лих, викликаних зміною клімату.
Протягом наступного десятиліття організатори Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) ООН планують активізувати моніторинг погоди у 75 малих острівних державах та найменш розвинених країнах, які мало що зробили для того, щоб викликати кліматичну кризу, але зіткнулися з найбільшими та найдорожчими наслідками.
"У нас є серйозні прогалини в даних у наших системах спостережень в Африці, Карибському басейні та островах Тихого океану, а також у деяких частинах Латинської Америки", - повідомив Генеральний секретар ВМО Петтері Таалас.
Поліпшення прогнозів дощів може, наприклад, допомогти фермерам керувати своїми полями, громадам керувати водними ресурсами чи уряду планувати імпорт продовольства, коли врожайність, ймовірно, знизиться. Вони також можуть дозволити громадам підготуватися до можливої повені.
Нова ініціатива, що отримала назву "Механізм фінансування систематичних спостережень", підпадає під глобальні плани виділення 100 мільярдів доларів на рік на кліматичне фінансування біднішим країнам.
Нездатність багатих країн досягти цієї мети на 2020 рік викликала широку критику у Глазго. У вівторок посланець США з клімату Джон Керрі заявив, що світ може досягти цієї мети до 2022 року.
Очікується, що в середу будуть оголошені додаткові подробиці щодо проекту фінансування, який очолює СМО, Програма розвитку ООН та Програма ООН з навколишнього середовища.
Доповнення
Дані радіозондів, які, на відміну від супутникових, збираються на різних атмосферних висотах, є однією з найважливіших даних як для прогнозів погоди, так і для моделювання клімату.
Мадагаскар, розташований біля південно-східного узбережжя Африки, цього року постраждав від жахливого голоду, який, на думку вчених, спричинений посухою через зміну клімату.
Згідно з Глобальним вуглецевим проектом, більше мільйона людей на острові стикаються з голодом у країні, на частку якої припадає менше 0,01% викидів вуглекислого газу, що викликають глобальне потепління.
За даними ВМО, у світі за останні 50 років кількість стихійних лих, пов'язаних із погодою, збільшилася вп'ятеро. Понад 91% пов'язаних смертей сталися в країнах, що розвиваються.