Сильна посуха на Мадагаскарі може спровокувати перший в світі голод, пов'язаний зі зміною клімату - ООН

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Мадагаскар, четвертий за величиною острів у світі, володіє унікальною екосистемою - її утворюють тварини і рослини, які не зустрічаються більше ніде на нашій планетe. Сухий сезон зазвичай триває тут з травня по жовтень, а в листопаді починається сезон дощів, однак глобальна зміна клімату повністю порушила звичний для місцевих жителів цикл.

"Опадів, звичайно, стало значно менше, - говорить представниця Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) Еліс Рахмун. - Коли починається дощ, у місцевих жителів з'являється надія, але потім виявляється, що це просто короткий дощик, після якого знову буде сухо. І так триває рік за роком, тому людям нічим зараз поповнювати свої запаси продовольства".

Еліс Рахмун недавно побувала на півдні Мадагаскару, де ООН та її партнери надають допомогу сотням тисяч місцевих жителів. Вона побачила там села, оточені висохлими полями, і грядки помідорів, які були "повністю жовтими або навіть коричневими" через відсутність вологи.

"У деяких областях люди все ще можуть щось вирощувати, але з кожним роком доводиться долати все більше труднощів, - каже Рахмун. - В інших областях зараз не росте абсолютно нічого, тому люди виживають, харчуючись сараною, фруктами і листям кактуса. Листя кактуса раніше використовувалися тільки як корм для великої рогатої худоби, люди їх ніколи не їли".

Ситуація ускладнюється тим, що при нинішніх погодних умовах навіть кактуси поступово вмирають від посухи. Щоб вижити, люди відмовляються від власного аграрного виробництва, продають велику рогату худобу, поля і навіть свої будинки, що повністю ламає спосіб життя тисяч місцевих громад.

"На те, щоб заробити хоч щось, вони кидають всі сили сім'ї, навіть перестають водити дітей до школи, а це негативно позначається на загальному рівні освіти на острові", - підкреслює Еліс Рахмун.

Всесвітня продовольча програма у співпраці з гуманітарними партнерами і урядом Мадагаскару допомагає країні за двома основними напрямками. По-перше, близько 700 тисяч остров'ян вже зараз отримують необхідну для життя продовольчу допомогу, в тому числі - спеціальні продукти, що запобігають виснаження.

"Другий напрямок включає в себе довгострокові заходи, що дозволяють місцевим громадам краще готуватися до кліматичних потрясінь, ефективніше реагувати на них і швидше відновлюватися, - пояснює Еліс Рахмун. - Зокрема, ми займаємося будівництвом зрошувальних каналів, відновленням лісів і навіть мікрострахуванням, щоб допомогти фермерам оговтатися від втрати врожаю".

Якщо залишити все як є, в найближчі роки число голодуючих буде рости в геометричній прогресії.

Основне завдання Всесвітньої продовольчої програми на даний момент - забезпечити підтримкою приблизно мільйон жителів Мадагаскару до квітня наступного року, на що ВПП намагається зараз зібрати 70 мільйонів доларів.

Додамо

Трохи більше ніж через тиждень світові лідери зберуться в Глазго на конференцію ООН зі зміни клімату (КС26), яку Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав "останньою можливістю переламати ситуацію на хворий планеті".

За даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, в світі на межі голоду знаходиться 41 мільйон людей, тоді як в 2019 році таких було 27 мільйонів. А в чотирьох країнах світу - в згаданому Мадагаскарі, а також в Ефіопії, Південному Судані та Ємені - від голоду вже страждають 584 тисячі осіб.