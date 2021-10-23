Сильна посуха на Мадагаскарі може спровокувати перший в світі голод, пов'язаний зі зміною клімату - ООН

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 19526 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 84510 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 131586 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 116011 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 123758 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 90189 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 77422 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 171109 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87683 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 267498 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5м/с
89%
Популярнi новини

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 44566 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 43006 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 50582 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 15250 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 31737 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 136477 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 171114 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 267503 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 436922 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 424404 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 29101 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 34807 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 35407 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 36578 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 86283 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Сильна посуха на Мадагаскарі може спровокувати перший в світі голод, пов'язаний зі зміною клімату - ООН

Київ • УНН

 • 33588 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. За даними Всесвітньої продовольчої програми, більше мільйона людей на півдні Мадагаскару намагаються вижити в умовах першого в історії голоду, викликаного глобальною зміною клімату. Цей регіон зазнав великих втрат від посухи, яка тривала кілька останніх років. Про це інформує УНН з посиланням на заяву ООН.

Сильна посуха на Мадагаскарі може спровокувати перший в світі голод, пов'язаний зі зміною клімату - ООН

Деталі

Мадагаскар, четвертий за величиною острів у світі, володіє унікальною екосистемою - її утворюють тварини і рослини, які не зустрічаються більше ніде на нашій планетe. Сухий сезон зазвичай триває тут з травня по жовтень, а в листопаді починається сезон дощів, однак глобальна зміна клімату повністю порушила звичний для місцевих жителів цикл.

"Опадів, звичайно, стало значно менше, - говорить представниця Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) Еліс Рахмун. - Коли починається дощ, у місцевих жителів з'являється надія, але потім виявляється, що це просто короткий дощик, після якого знову буде сухо. І так триває рік за роком, тому людям нічим зараз поповнювати свої запаси продовольства".

Еліс Рахмун недавно побувала на півдні Мадагаскару, де ООН та її партнери надають допомогу сотням тисяч місцевих жителів. Вона побачила там села, оточені висохлими полями, і грядки помідорів, які були "повністю жовтими або навіть коричневими" через відсутність вологи.

"У деяких областях люди все ще можуть щось вирощувати, але з кожним роком доводиться долати все більше труднощів, - каже Рахмун. - В інших областях зараз не росте абсолютно нічого, тому люди виживають, харчуючись сараною, фруктами і листям кактуса. Листя кактуса раніше використовувалися тільки як корм для великої рогатої худоби, люди їх ніколи не їли".

Ситуація ускладнюється тим, що при нинішніх погодних умовах навіть кактуси поступово вмирають від посухи. Щоб вижити, люди відмовляються від власного аграрного виробництва, продають велику рогату худобу, поля і навіть свої будинки, що повністю ламає спосіб життя тисяч місцевих громад.

"На те, щоб заробити хоч щось, вони кидають всі сили сім'ї, навіть перестають водити дітей до школи, а це негативно позначається на загальному рівні освіти на острові", - підкреслює Еліс Рахмун.

Всесвітня продовольча програма у співпраці з гуманітарними партнерами і урядом Мадагаскару допомагає країні за двома основними напрямками. По-перше, близько 700 тисяч остров'ян вже зараз отримують необхідну для життя продовольчу допомогу, в тому числі - спеціальні продукти, що запобігають виснаження.

"Другий напрямок включає в себе довгострокові заходи, що дозволяють місцевим громадам краще готуватися до кліматичних потрясінь, ефективніше реагувати на них і швидше відновлюватися, - пояснює Еліс Рахмун. - Зокрема, ми займаємося будівництвом зрошувальних каналів, відновленням лісів і навіть мікрострахуванням, щоб допомогти фермерам оговтатися від втрати врожаю".

Якщо залишити все як є, в найближчі роки число голодуючих буде рости в геометричній прогресії.

Основне завдання Всесвітньої продовольчої програми на даний момент - забезпечити підтримкою приблизно мільйон жителів Мадагаскару до квітня наступного року, на що ВПП намагається зараз зібрати 70 мільйонів доларів.

Додамо

Трохи більше ніж через тиждень світові лідери зберуться в Глазго на конференцію ООН зі зміни клімату (КС26), яку Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав "останньою можливістю переламати ситуацію на хворий планеті".

За даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, в світі на межі голоду знаходиться 41 мільйон людей, тоді як в 2019 році таких було 27 мільйонів. А в чотирьох країнах світу - в згаданому Мадагаскарі, а також в Ефіопії, Південному Судані та Ємені - від голоду вже страждають 584 тисячі осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.84
Bitcoin
$82,148.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,616.31