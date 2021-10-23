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Сильная засуха на Мадагаскаре может спровоцировать первый в мире голод, связанный с изменением климата - ООН

Киев • УНН

 • 33588 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. По данным Всемирной продовольственной программы, более миллиона человек на юге Мадагаскара пытаются выжить в условиях первого в истории голода, вызванного глобальным изменением климата. Этот регион понес большие потери от засухи, которая длилась несколько лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление ООН.

Сильная засуха на Мадагаскаре может спровоцировать первый в мире голод, связанный с изменением климата - ООН

Детали

Мадагаскар, четвертый по величине остров в мире, обладает уникальной экосистемой - ее образуют животные и растения, которые не встречаются больше нигде на нашей планетe. Сухой сезон обычно длится здесь с мая по октябрь, а в ноябре начинается сезон дождей, однако глобальное изменение климата полностью нарушило привычный для местных жителей цикл.

"Осадков, конечно, стало значительно меньше, - говорит представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) Элис Рахмун. - Когда начинается дождь, у местных жителей появляется надежда, но потом оказывается, что это просто короткий дождик, после которого снова будет сухо. И так продолжается из года в год, поэтому людям нечем сейчас пополнять свои запасы продовольствия".

Элис Рахмун недавно побывала на юге Мадагаскара, где ООН и ее партнеры оказывают помощь сотням тысяч местных жителей. Она увидела там села, окруженные высохшими полями, и грядки помидоров, которые были "полностью желтыми или даже коричневыми" из-за отсутствия влаги.

"В некоторых областях люди все еще могут что-то выращивать, но с каждым годом приходится преодолевать все больше трудностей, - говорит Рахмун. - В других областях сейчас не растет абсолютно ничего, поэтому люди выживают, питаясь саранчой, фруктами и листьями кактуса. Листья кактуса ранее использовались только в качестве корма для крупного рогатого скота, люди их никогда не ели".

Ситуация осложняется тем, что при нынешних погодных условиях даже кактусы постепенно умирают от засухи. Чтобы выжить, люди отказываются от собственного аграрного производства, продают крупный рогатый скот, поля и даже свои дома, что полностью ломает образ жизни тысяч местных общин.

"На то, чтобы заработать хоть что-то, они бросают все силы семьи, даже перестают водить детей в школу, а это негативно сказывается на общем уровне образования на острове", - подчеркивает Элис Рахмун.

Всемирная продовольственная программа в сотрудничестве с гуманитарными партнерами и правительством Мадагаскара помогает стране по двум основным направлениям. Во-первых, около 700 тысяч островитян уже сейчас получают необходимую для жизни продовольственную помощь, в том числе - специальные продукты, предотвращающие истощение.

"Второе направление включает в себя долгосрочные меры, позволяющие местным общинам лучше готовиться к климатическим потрясениям, эффективнее реагировать на них и быстрее восстанавливаться, - объясняет Элис Рахмун. - В частности, мы занимаемся строительством оросительных каналов, восстановлением лесов и даже микрострахованием, чтобы помочь фермерам оправиться от потери урожая".

Если оставить все как есть, в ближайшие годы число голодающих будет расти в геометрической прогрессии.

Основная задача Всемирной продовольственной программы на данный момент - обеспечить поддержкой примерно миллион жителей Мадагаскара до апреля следующего года, на что ВПП пытается сейчас собрать 70 млн долларов.

Добавим

Чуть больше чем через неделю мировые лидеры соберутся в Глазго на конференцию ООН по изменению климата (КС26), которую Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал "последней возможностью переломить ситуацию на больной планете".

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, в мире на грани голода находится 41 млн человек, тогда как в 2019 году таких было 27 млн. А в четырех странах мира - в упомянутом Мадагаскаре, а также в Эфиопии, Южном Судане и Йемене - от голода уже страдают 584 тысяч человек.

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