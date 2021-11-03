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Экстремальное изменение климата побуждает ООН финансировать прогнозирование погоды

Киев • УНН

 • 12984 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Так как, изменение климата вызывает смертельные волны тепла, засухи и наводнения, агентства ООН в среду представят планы финансирования для улучшения прогнозов погоды в уязвимых странах. Об этом информирует УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Экстремальное изменение климата побуждает ООН финансировать прогнозирование погоды

Детали

Инициатива, объявленная на саммите ООН по климату в Глазго, направленна на заполнение пробелов в мониторинге погоды и сборе данных, чтобы развивающиеся страны могли лучше подготовиться к возможным стихийным бедствиям, вызванных изменением климата.

В течение следующего десятилетия организаторы Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН планируют активизировать мониторинг погоды в 75 малых островных государствах и наименее развитых странах, которые мало что сделали для того, чтобы вызвать климатический кризис, но столкнулись с самыми большими и самыми дорогими последствиями.

"У нас есть серьезные пробелы в данных в наших системах наблюдений в Африке, Карибском бассейне и островах Тихого океана, а также в некоторых частях Латинской Америки", - сообщил Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Улучшение прогнозов дождей может, например, помочь фермерам управлять своими полями, общинам управлять водными ресурсами или правительствам планировать импорт продовольствия, когда урожайность, вероятно, снизится. Они также могут позволить сообществам подготовиться к возможному наводнению.

Новая инициатива, получившая название "Механизм финансирования систематических наблюдений", подпадает под глобальные планы выделения 100 миллиардов долларов в год на климатическое финансирование более бедным странам.

Неспособность богатых стран достичь этой цели на 2020 год вызвала широкую критику в Глазго. Во вторник посланник США по климату Джон Керри заявил, что мир может достичь этой цели к 2022 году.

Ожидается, что в среду будут объявлены дополнительные подробности по проекту финансирования, который возглавляет СМО, программа развития ООН и программа ООН по окружающей среде.

Дополнение

Данные радиозондов, которые, в отличие от спутниковых, собираются на разных атмосферных высотах, являются одной из важнейших данных как для прогнозов погоды, так и для моделирования климата.

Мадагаскар, расположенный у юго-восточного побережья Африки, в этом году пострадал от ужасного голода, который, по мнению ученых, вызван засухой из-за изменения климата.

Согласно Глобальныму углеродному проекту, больше миллиона людей на острове сталкиваются с голодом в стране, на долю которой приходится менее 0,01% выбросов углекислого газа который вызывает глобальное потепление.

По данным ВМО, в мире за последние 50 лет количество стихийных бедствий, связанных с погодой, увеличилось в пять раз. Более 91% связанных смертей произошли в развивающихся странах.

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