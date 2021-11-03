Ожидайте дожди и до +20 тепла: синоптики дали прогноз до конца недели
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В Украине до конца недели сохранится теплая хоть и дождливая погода. Только в Карпатах возможен дождь со снегом. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Прогноз погоды на 4 ноября
В этот день, по данным синоптиков, будет облачно с прояснениями.
Без осадков, лишь в Закарпатской, днем и во Львовской, Волынской и Ровенской областях небольшой дождь.
Ночью и утром на большей части территории страны туман.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/сек.
Температура ночью 1-6° тепла, в южных и восточных областях 5-10°; днем 10-15°, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны до 18°.
Прогноз погоды на 5-6 ноября
Облачно прояснениями.
В западных и северных, 6 ноября также в центральных областях местами небольшой дождь (6 ноября в Карпатах с мокрым снегом), на остальной территории ночью 5 ноября и в северных областях) без осадков.
Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/сек.
Температура ночью 6-11°, 6 ноября в западных, северных и восточных областях 1-6° тепла; днем 13-18° (5 ноября на юге страны местами 20°), в западных областях, 6 ноября в Украине, кроме юга, 8-13°.
Прогноз погоды на 7-8 ноября
Без осадков, лишь 8 ноября в западных и северных областях местами небольшие дожди, в Карпатах с мокрым снегом.
Температура ночью 0-6° тепла, днем 6-12°; в южной части ночью 4-10° тепла, днем 10-16°.
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