Очікується серйозне збільшення валютних надходжень в країну - С.Арбузов
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Світове зростання цін на основну статтю експорту України, а саме залізорудну сировину, обіцяє країні серйозні валютні надходження. Про це повідомив екс-перший віце-прем'єр України Сергій Арбузов в Facebook, передає УНН.
"Як українській економіці вдається виживати не завдяки, а всупереч нинішньої влади? Цей графік дає часткову відповідь на це питання. До цього були й інші. Аномально теплі зими, обвальне падіння цін на нафту і газ вже не раз перекривали прорахунки і помилки уряду. Нинішній владі просто щастило. І, схоже, пощастило знову.
Світова ціна на залізорудну сировину виросла за місяць майже на 40%, досягнувши 80 доларів за тонну. Зараз вона на максимумах з 2014 року. Це важливо не тільки тому, що Україна один з великих експортерів руди, а й тому, що ціни на руду потягнуть вгору ціни на решту продукції металургії", - зазначив політик.
С.Арбузов також пояснив, що валютні надходження стримають на нинішньому рівні й курс гривні.
"Я далекий від думки, що можна говорити про перспективи ревальвації, але, тим не менш, тримати на нинішньому рівні курс стане легше", - резюмував він.