Очікується серйозне збільшення валютних надходжень в країну - С.Арбузов

"Як українській економіці вдається виживати не завдяки, а всупереч нинішньої влади? Цей графік дає часткову відповідь на це питання. До цього були й інші. Аномально теплі зими, обвальне падіння цін на нафту і газ вже не раз перекривали прорахунки і помилки уряду. Нинішній владі просто щастило. І, схоже, пощастило знову.

Світова ціна на залізорудну сировину виросла за місяць майже на 40%, досягнувши 80 доларів за тонну. Зараз вона на максимумах з 2014 року. Це важливо не тільки тому, що Україна один з великих експортерів руди, а й тому, що ціни на руду потягнуть вгору ціни на решту продукції металургії", - зазначив політик.

С.Арбузов також пояснив, що валютні надходження стримають на нинішньому рівні й курс гривні.

"Я далекий від думки, що можна говорити про перспективи ревальвації, але, тим не менш, тримати на нинішньому рівні курс стане легше", - резюмував він.