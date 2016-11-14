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Ожидается серьезное увеличение валютных поступлений в страну - С.Арбузов

Ожидается серьезное увеличение валютных поступлений в страну - С.Арбузов

Киев • УНН

 • 5961 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Мировой рост цен на основную статью экспорта Украины, а именно железорудное сырье, обещает стране серьезные валютные поступления. Об этом сообщил экс-первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов в Facebook, передает УНН.

"Как украинской экономике удается выживать не благодаря, а вопреки нынешней власти? Этот график дает частичный ответ на этот вопрос. До этого были и другие. Аномально теплые зимы, обвальное падение цен на нефть и газ уже не раз перекрывали просчеты и ошибки правительства. Нынешний власти просто везло. И, похоже, повезло опять.

Мировая цена на железорудное сырье выросла за месяц почти на 40%, достигнув 80 долларов за тонну. Сейчас она на максимумах с 2014 года. Это важно не только потому, что Украина один из крупных экспортеров руды, но и потому, что цены на руду потянут вверх цены на остальную продукцию металлургии", - отметил политик.

С.Арбузов также объяснил, что валютные поступления сдержат на нынешнем уровне и курс гривны.

"Я далек от мысли, что можно говорить о перспективах ревальвации, но, тем не менее, держать на нынешнем уровне курс станет легче", - резюмировал он.

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