Об'єднання військової допомоги від США в один пакет з іншими країнами стане додатковим плюсом для України - Данілов

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«Поєднання допомоги нам, Тайваню та Ізраїлю — це великий плюс, бо ніхто в світі не може розмити українське питання. Навпаки, у цьому єднанні є додаткова сила, яка приведе до скорішого завершення війни нашою перемогою. Коли нам кажуть, що треба здатися, я хочу цих "ждунів" попередити, що відповідь від народу України буде дуже жорсткою», - сказав він.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден під час звернення щодо підтримки України та Ізраїлю наголосив, що направить офіційний запит до Конгресу у п'ятницю вранці. Хоч президент США не розкрив деталей майбутньої допомоги, але, за даними Reuters, він буде містити 60 млрд доларів для України та 14 млрд доларів для Ізраїлю.



