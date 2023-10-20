Объединение военной помощи от США в один пакет с другими странами станет дополнительным плюсом для Украины - Данилов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Сочетание американской военной помощи украинской армии в один пакет с Израилем и Тайванем поможет скорее завершить войну победой Украины. Об этом в эфире телемарафона сказал Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.
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«Сочетание помощи нам, Тайваню и Израилю — это большой плюс, потому что никто в мире не может размыть украинский вопрос. Наоборот, в этом единении есть дополнительная сила, которая приведет к скорейшему завершению войны нашей победой. Когда нам говорят, что надо сдаться, я хочу этих "ждунов" предупредить, что ответ от народа Украины будет очень жестким», - сказал он.
Напомним
Президент США Джо Байден во время обращения по поддержке Украины и Израиля отметил, что направит официальный запрос в Конгресс в пятницу утром. Хотя президент США не раскрыл деталей будущей помощи, но, по данным Reuters, он будет содержать 60 млрд долларов для Украины и 14 млрд долларов для Израиля.