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Обвинуваченого у справі 2 травня в Одесі оштрафували на 1600 грн

Обвинуваченого у справі 2 травня в Одесі оштрафували на 1600 грн

Київ • УНН

 • 6741 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 26 січня. УНН. Одного із учасників судового процесу по справі 2 травня в Одесі оштрафували, передає кореспондент УНН.

У зв'язку із відсутністю всіх сторін у справі, засідання перенесли на 2 лютого. Обвинувачений Владислав Ільницький не з'явився на судове засідання, за що був оштрафований на 1600 грн.

У свою чергу на розгляд справи не прийшли і декілька захисників сторони обвинувачення, а один із адвокатів відмовився представляти інтереси заарештованого Євгена Мефьодова. Суддійська колегія прийняла рішення перенести засідання на 2 лютого.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, судове засідання у справі 2 травня розпочалось в Одесі.

Українські Національні Новини

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