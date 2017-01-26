Обвиняемого по делу 2 мая в Одессе оштрафовали на 1600 грн

В связи с отсутствием всех сторон в деле, заседание перенесли на 2 февраля. Обвиняемый Владислав Ильницкий не явился на судебное заседание, за что был оштрафован на 1600 грн.

В свою очередь на рассмотрение дела не пришли и несколько защитников стороны обвинения, а один из адвокатов отказался представлять интересы арестованного Евгения Мефедова. Судейская коллегия приняла решение перенести заседание на 2 февраля.

Напомним, как сообщал УНН, судебное заседание по делу 2 мая началось в Одессе .