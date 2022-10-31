Обвалення мосту в Індії: кількість загиблих зросла до 141

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Щонайменше 141 людина загинула після того, як минулого вечора обвалився міст британської епохи в Гуджараті Морбі. Близько 177 людей вдалося врятувати, а команди шукають кількох інших, які все ще вважаються зниклими безвісти.

Телевізійні кадри агентства Reuters показали, як десятки людей чіпляються за троси та покручені залишки мосту через річку Мачху в місті Морбі, поки бригади швидкої допомоги намагаються їх врятувати.

Під час обвалу на мосту було близько 500 людей.

Керівник муніципального агентства Морбі Сандіпсінх Зала сказав NDTV, що приватний трест Oreva, який відремонтував міст через державний тендер, не отримав від влади сертифікат придатності перед повторним відкриттям.

Додамо

Понад 116 людини постраждали в результаті тисняви в Сеулі, коли величезний натовп ринув у центральний район столиці Південної Кореї на святкування Хелловіну пізно в суботу. Як повідомило агентство Yonhap News Agency Korea, кількість загиблих зросла до 154 людини.