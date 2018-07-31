Обурені мешканці перекрили дві траси на Одещині

Так, учасники акції вимагають у районної влади дозволу на оформлення земельних ділянок. Загалом трасу перекрили близько 100 постраждалих через ситуацію, яка склалася. Таким чином вони намагаються привернути увагу влади до своєї проблеми.

На місці події працюють правоохоронці. Вони забезпечують порядок, регулюють рух транспорту на перекритій ділянці, а також запобігають виникненню конфліктних ситуацій.

Нагадаємо, півтори тисячі людей перекрили трасу Київ - Чоп у селі Лубяне Львівської області, протестуючи проти вивезення сміття на Миколаївське сміттєзвалище.