Возмущенные жители перекрыли две трассы в Одесской области
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 31 июля. УНН. Жители Болградского района Одесской области перекрыли две трассы: Одесса - Рени и Одесса - Болград. Об этом сообщает корреспондент УНН с места события.
Так, участники акции требуют в районных властей разрешения на оформление земельных участков. В общем трассу перекрыли около 100 пострадавших из-за ситуации, которая сложилась. Таким образом они пытаются привлечь внимание властей к своей проблеме.
На месте происшествия работают правоохранители. Они обеспечивают порядок, регулируют движение транспорта на перекрытом участке, а также предотвращают возникновение конфликтных ситуаций.
Напомним, полторы тысячи человек перекрыли трассу Киев - Чоп в селе Лубяны Львовской области, протестуя против вывоза мусора на Николаевскую свалку.