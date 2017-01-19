ОБСЄ: Виборча система в США не відповідає міжнародним стандартам
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) визнала виборчу систему США вкрай дезінтегрованою і за багатьма пунктами не відповідає міжнародним стандартам. Про це заявив директор Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Міхаель Лінк, повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Зокрема, в кожному штаті діє різне виборче законодавство і різна практика використання нових технологій, а в багатьох штатах колишні ув'язнені і ще відбувають покарання зовсім позбавлені виборчого права.
У звіті, підготовленому командою спостерігачів ОБСЄ за підсумками виборів, йдеться також про необхідність зробити фінансову систему виборчої кампанії більш прозорою.
Крім того, при всіх спробах забезпечити безпеку електронної системи виборів використовувалося багато застарілих комп'ютерів, які не відповідають міжнародним стандартам.
Лінк також піддав критиці обраного президента США Дональда Трампа за те, що він "свідомо і неодноразово порушував межі риторики ненависті".
"Те, що він при цьому зміг домогтися успіху, створює небезпечний прецедент, - підкреслив глава Бюро з демократичних інститутів і прав людини. - Міжнародна спільнота очікує, що Сполучені Штати будуть подавати хороший приклад і в цій області ".