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ОБСЕ: Избирательная система в США не соответствует международным стандартам

ОБСЕ: Избирательная система в США не соответствует международным стандартам

Киев • УНН

 • 8862 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признала избирательную систему США крайне дезинтегрированной и по многим пунктам не соответствующей международным стандартам. Об этом заявил директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Михаэль Линк, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

В частности, в каждом штате действует разное избирательное законодательство и разная практика использования новых технологий, а во многих штатах бывшие заключенные и те, что еще отбывают наказание совсем лишены избирательного права.

В отчете, подготовленном командой наблюдателей ОБСЕ по итогам выборов, говорится также о необходимости сделать финансовую систему избирательной кампании более прозрачной.

Кроме того, при всех попытках обеспечить безопасность электронной системы выборов использовалось много устаревших компьютеров, которые не соответствуют международным стандартам.

Линк также подверг критике избранного президента США Дональда Трампа за то, что он "сознательно и неоднократно нарушал границы риторики ненависти".

"То, что он при этом смог добиться успеха, создает опасный прецедент, - подчеркнул глава Бюро по демократическим институтам и правам человека. - Международное сообщество ожидает, что Соединенные Штаты будут подавать хороший пример и в этой области".

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