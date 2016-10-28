Обсяги будівництва в Україні за 9 місяців зросли на 13,2%
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Підприємства України в січні-вересні 2016 р. виконали будівельних робіт на суму 43,9 млрд грн, що на 13,2% більше аналогічного періоду 2015 р. Про це повідомляє Державна служба статистики, передає УНН.
При цьому у вересні 2016 року, порівняно з вереснем 2015 року, обсяги будівництва зросли на 15,3%, а в порівнянні з серпнем 2016 року – на 11,3%. У січні-вересні 2016 року на будівництво будівель було витрачено 22 млрд 960,1 млн грн, з яких 11 млрд 956,6 млн грн – на житлові будинки, 11 млрд 3,5 млн грн – на нежитлові.
Обсяги будівництва інженерних споруд склали 20 млрд 988,1 млн грн. Нове будівництво, реконструкція і технічне переоснащення склали 82% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 9,1% і 8,9% відповідно.
Слід зауважити, що інформація надана без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше.
В Україні, після деякого спаду на початку 2015 року, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами. Наприклад, найбільший столичний забудовник ПАТ “ХК “Київміськбуд” повідомив, що за 2015 рік ввів у експлуатацію більше 300 тис. кв. метрів житла. У 2016 року холдинг планує ввести в експлуатацію від 360 до 400 тисяч квадратних метрів житла.