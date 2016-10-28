Объемы строительства в Украине за 9 месяцев выросли на 13,2%

При этом в сентябре 2016 года, по сравнению с сентябрем 2015 года, объемы строительства выросли на 15,3%, а по сравнению с августом 2016 - на 11,3%. В январе-сентябре 2016 года на строительство зданий было потрачено 22 млрд 960,1 млн грн, из которых 11 млрд 956,6 млн грн - на жилые дома, 11 млрд 3,5 млн грн - на нежилые.

Объемы строительства инженерных сооружений составили 20 млрд 988,1 млн грн. Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение составили 82% от общего объема выполненных строительных работ, капитальный и текущий ремонты – 9,1% и 8,9% соответственно.

Следует заметить, что информация предоставлена без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.

В Украине, после некоторого спада в начале 2015 года, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами. Например, крупнейший столичный застройщик ПАО "ХК "Киевгорстрой" сообщил, что за 2015 год ввел в эксплуатацию более 300 тыс. кв. метров жилья. В 2016 году холдинг планирует ввести в эксплуатацию от 360 до 400 тыс. квадратных метров жилья.