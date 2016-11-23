Обсяг вантажних перевезень в Україні за 10 місяців збільшився на 3,8%

Зокрема, за даними Держстатистики, за вказаний період залізничним видом транспорту перевезено 285 млн тонн вантажів, що на 1,3% менше ніж за аналогічний період 2015 року, водним транспортом — 5,5 млн тонн, що на 0,2% менше минулорічного показника.

Водночас, обсяг вантажоперевезень трубопровідним транспортом за вказаний період збільшився на 6,8% до 83,7 млн тонн та автомобільним транспортом обсяг вантажних перевезень збільшився на 14,2% до 137,2 млн тонн.

Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” збільшила перевезення зернових вантажів на 12,6 %.

Як повідомляв УНН, “Укрзалізниця” підписала контракт на постачання 650 вантажних вагонів.