Объем грузовых перевозок в Украине за 10 месяцев увеличился на 3,8%

В частности, по данным Госстатистики, за указанный период железнодорожным видом транспорта перевезли 285 млн тонн грузов, что на 1,3% меньше чем за аналогичный период 2015 года, водным транспортом - 5,5 млн тонн, что на 0,2% меньше прошлогоднего показателя .

В то же время, объем грузоперевозок трубопроводным транспортом за указанный период увеличился на 6,8% до 83,7 млн тонн и автомобильным транспортом объем грузовых перевозок увеличился на 14,2% до 137,2 млн тонн.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым,. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, "Укрзализныця" увеличила перевозки зерновых грузов на 12,6%.

Как сообщал УНН, "Укрзализныця" подписала контракт на поставку 650 грузовых вагонов.