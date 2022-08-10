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Обстрілів Харкова за добу не фіксували - Синєгубов

Обстрілів Харкова за добу не фіксували - Синєгубов

Київ • УНН

 • 163379 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Ворожих обстрілів Харкова за минулу добу не фіксували. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Цитата

"За добу у Харкові обстрілів не зафіксовано. Російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів", - написав Синєгубов.

Деталі

Зі слів голови ОВА, найбільше руйнувань від ворожих обстрілів зафіксовано в селі Циркуни, Харківського району. Вчора протягом дня село обстрілювали фактично безперервно. Зруйновані приватні домоволодіння, господарчі споруди, гаражі, магазин. Від ворожих снарядів сталося 16 пожеж, рятувальники працювали у посиленому режимі.

За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, у Циркунах поранення отримала 64-річна жінка, стан - середній.

"На лінії зіткнення ворог активно використовує проти наших захисників танки, ствольну та реактивну артилерію. На Харківському напрямку ворог намагався вести наступ в районі Ветеринарне – Уди, відступив з втратами під вогнем наших військових. У районі Байрак – Гусарівка бої тривають досі", - зазначив Синєгубов.

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