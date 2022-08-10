Обстрелов Харькова за сутки не фиксировали - Синегубов

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"За сутки в Харькове обстрелы не зафиксированы. Российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Изюмского и Чугуевского районов", - написал Синегубов.

Детали

По словам главы ОВА, больше всего разрушений от вражеских обстрелов зафиксировано в селе Циркуны, Харьковского района. Вчера в течение дня село обстреливали практически беспрерывно. Разрушены частные домовладения, хозяйственные постройки, гаражи, магазин. От вражеских снарядов произошло 16 пожаров, спасатели работали в усиленном режиме.

По данным областного центра экстренной медицинской помощи, в Циркунах ранения получила 64-летняя женщина, состояние - среднее.

"На линии столкновения враг активно использует против наших защитников танки, ствольную и реактивную артиллерию. На Харьковском направлении враг пытался вести наступление в районе Ветеринарное – Уды, отступив с потерями под огнем наших военных. В районе Байрак – Гусаровка бои продолжаются до сих пор", - отметил Синегубов.