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Обстрелов Харькова за сутки не фиксировали - Синегубов

Обстрелов Харькова за сутки не фиксировали - Синегубов

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. Вражеских обстрелов Харькова за минувшие сутки не фиксировали. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"За сутки в Харькове обстрелы не зафиксированы. Российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Изюмского и Чугуевского районов", - написал Синегубов.

Детали

По словам главы ОВА, больше всего разрушений от вражеских обстрелов зафиксировано в селе Циркуны, Харьковского района. Вчера в течение дня село обстреливали практически беспрерывно. Разрушены частные домовладения, хозяйственные постройки, гаражи, магазин. От вражеских снарядов произошло 16 пожаров, спасатели работали в усиленном режиме.

По данным областного центра экстренной медицинской помощи, в Циркунах ранения получила 64-летняя женщина, состояние - среднее.

"На линии столкновения враг активно использует против наших защитников танки, ствольную и реактивную артиллерию. На Харьковском направлении враг пытался вести наступление в районе Ветеринарное – Уды, отступив с потерями под огнем наших военных. В районе Байрак – Гусаровка бои продолжаются до сих пор", - отметил Синегубов.

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