Обстріли від Вугледара до Сіверська: голова ОВА повідомив про ситуацію на Донеччині

Цитата



"Вночі та вранці росіяни вели обстріли на ділянках фронту від Вугледара до Сіверська. На Волноваському напрямку поранена 1 людина у Вугледарі, також на території громади під обстріли потрапили Павлівка та Богоявленка - пошкоджено 6 будинків", - написав він в Telegram.



Деталі



За його інформацією, на Донецькому напрямку без жертв. Вночі Авдіївка зазнала обстрілів із артилерії та "Градів" - постраждало старе місто. Також під обстрілами - околиці Мар’їнської та Очеретинської громад, та Гостре Курахівської громади. У Гострому пошкоджено 8 будинків.

На Горлівському напрямку тривають інтенсивні обстріли по Торецькій громаді та поблизу Роздолівки, Яковлівки і Бахмутського у Соледарській громаді. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Окрім того, на Лисичанському напрямку гучно було у Сіверській громаді - були влучання по Сіверську, а також поблизу Серебрянки і Дронівки. Без жертв, інформацію щодо пошкоджень уточнюють.

Доповнення

Російська армія вчора, 7 листопада, продовжувала обстрілювати мирних жителів Донецької області. Внаслідок дій окупантів загинули троє цивільних.