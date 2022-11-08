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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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10:07 • 2388 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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Обстріли від Вугледара до Сіверська: голова ОВА повідомив про ситуацію на Донеччині

Обстріли від Вугледара до Сіверська: голова ОВА повідомив про ситуацію на Донеччині

Київ • УНН

 • 315552 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Російські окупаційні війська вночі і вранці продовжували обстрілювати Донеччину. Внаслідок ворожої атаки одна людина дістала поранення, є руйнування. Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує УНН.

Цитата

"Вночі та вранці росіяни вели обстріли на ділянках фронту від Вугледара до Сіверська. На Волноваському напрямку поранена 1 людина у Вугледарі, також на території громади під обстріли потрапили Павлівка та Богоявленка - пошкоджено 6 будинків", - написав він в Telegram

Деталі

За його інформацією, на Донецькому напрямку без жертв. Вночі Авдіївка зазнала обстрілів із артилерії та "Градів" - постраждало старе місто. Також під обстрілами - околиці Мар’їнської та Очеретинської громад, та Гостре Курахівської громади. У Гострому пошкоджено 8 будинків.

На Горлівському напрямку тривають інтенсивні обстріли по Торецькій громаді та поблизу Роздолівки, Яковлівки і Бахмутського у Соледарській громаді. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Окрім того, на Лисичанському напрямку гучно було у Сіверській громаді - були влучання по Сіверську, а також поблизу Серебрянки і Дронівки. Без жертв, інформацію щодо пошкоджень уточнюють.

Доповнення

Російська армія вчора, 7 листопада, продовжувала обстрілювати мирних жителів Донецької області. Внаслідок дій окупантів загинули троє цивільних.

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