Обстрелы от Угледара до Северска: глава ОВА сообщил о ситуации в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Российские оккупационные войска ночью и утром продолжали обстреливать Донецкую область. В результате вражеской атаки один человек получил ранение, есть разрушения. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует УНН.
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"Ночью и утром россияне вели обстрелы на участках фронта от Угледара до Северска. На Волновахском направлении ранен 1 человек в Угледаре, также на территории громады под обстрелы попали Павловка и Богоявленка - повреждено 6 домов", - написал он в Telegram.
Детали
По его информации, на Донецком направлении без жертв. Ночью Авдеевка подверглась обстрелам из артиллерии и "Градов" - пострадал старый город. Также под обстрелами – окрестности Марьинской и Очеретинской громад, и Острое Кураховской громады. В Остром повреждены 8 домов.
На Горловском направлении продолжаются интенсивные обстрелы по Торецкой громады и вблизи Роздоловки, Яковлевки и Бахмутского в Соледарской громаде. По предварительной информации, без пострадавших.
Кроме того, на Лисичанском направлении громко было в Северской громаде – были попадания по Северску, а также вблизи Серебрянки и Дроновки. Без жертв информацию о повреждениях уточняют.
Дополнение
Российская армия вчера, 7 ноября, продолжала обстреливать мирных жителей Донецкой области. В результате действий оккупантов погибли трое гражданских.