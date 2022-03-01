Обстріл телевишки в Києві: відновлено цифрове мовлення деяких каналів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У Києві загарбники завдали удару по телевежі, яка знаходиться в районі метро "Дорогожичі". Снаряд потрапив до апаратної мовника. Наразі відновлено цифрове мовлення деяких каналів. Про це УНН пише з посиланням на заступника Керівника Офісу Президента України Кирила Тимешенка.
Цитата
"Відновили цифрове мовлення наступних каналів: UA Перший, Рада, 1+1, Україна, ICTV, СТБ, Интер, Україна 24. Все буде Україна!" - йдеться в повідомленні.