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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
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09:04 • 28047 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

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Обстріл телевишки в Києві: відновлено цифрове мовлення деяких каналів

Обстріл телевишки в Києві: відновлено цифрове мовлення деяких каналів

Київ • УНН

 • 161467 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. У Києві загарбники завдали удару по телевежі, яка знаходиться в районі метро "Дорогожичі". Снаряд потрапив до апаратної мовника. Наразі відновлено цифрове мовлення деяких каналів. Про це УНН пише з посиланням на заступника Керівника Офісу Президента України Кирила Тимешенка.

Цитата

"Відновили цифрове мовлення наступних каналів: UA Перший, Рада, 1+1, Україна, ICTV, СТБ, Интер, Україна 24. Все буде Україна!" - йдеться в повідомленні.

Українські Національні Новини

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